Maior rede de agências afiliadas do Brasil cria vídeo para motivar seus clientes

Na comunicação é tempo de unir forças! Foi assim que surgiu a ideia da maior rede de agências afiliadas do Brasil em criar uma campanha para motivar seus clientes e ajudá-los a superar a crise. Um time representado pelos CEOs e diretores das agências de comunicação e marketing produziu, mesmo de casa, um vídeo destacando a importância da comunicação em tempos de pandemia.

Segundo os profissionais, a comunicação será o grande diferencial das marcas para superar a crise que assola o mundo.

A Rede é formada por 20 agências espalhadas em todo o território nacional e integra o Interpublic Group, no Brasil representado pela gigante Weber Shandwick.

A YOD Comunicação é a afiliada local da rede e está presente no mercado mato-grossense há mais de 12 anos, divulgando produtos e serviços, tornando as empresas conhecidas, ajudando a construir, fortalecer, gerar valor e reputação para marcas de seus clientes por meio de ações estratégicas.

Sobre a YOD Comunicação

Empresa prestadora de serviços na área de assessoria de comunicação e produção de conteúdo bilíngue, especializada em identificar as melhores oportunidades e os meios mais adequados para construção, consolidação e aprimoramento da imagem corporativa de organizações empresariais, para orientar os empresários no relacionamento com seus clientes, gerenciamento de crise e implementação de sistemas de atendimento ao consumidor.

Entre seus clientes estão o Shopping Estação Cuiabá, McDonald's, Outback Steakhouse, Damásio Educacional, Abrasel - MT, SBOT-MT e MT Escola de Teatro.