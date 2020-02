Maia chancela filiação de Datena ao MDB

Deve ser feita depois do Carnaval

O apresentador José Luiz Datena, da TV Band, disse que está quase certa sua filiação ao MDB. O evento deve ser realizado depois do Carnaval, em Brasília. Deve contar com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a quem o apresentador chamou de “grande amigo”.

As informações são da Folha de S.Paulo. Maia reproduziu a notícia em seu perfil de Instagram pelo recurso stories.