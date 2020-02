Mãe edita foto e acrescenta baratas para forçar o filho a tomar banho

Uma mulher apelou ao Photoshop para fazer com que o filho tome banho. Sob anonimato, ela contou no grupo "Mommie Mania", no Facebook, que o filho estava se recusando a tomar banho e que dormia sem passar pelo chuveiro.

Então a mulher teve uma ideia "brilhante". E que funcionou rapidamente, deixando o filho assustado.

"Ele não queria tomar banho, então peguei uma foto em que ele dormia e acrescentei baratas. Agora, ele toma dez banhos por dia", explicou ela.

A imagem se tornou viral no Facebook e no Instagram.

"Amei! O meu filho fica 10 minutos no chuveiro e não sai molhado", postou uma mãe.

"Vou fazer o mesmo na próxima vez que a minha neta falar que vai pular o banho", comentou outra internauta.