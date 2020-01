Mãe diz que matrícula foi negada por filho ter cabelo comprido

A mãe de uma criança de 8 anos denunciou nas redes sociais ter sido impedida de matricular seu filho no Colégio Adventista do CPA, em Cuiabá, em razão de ele ter cabelos compridos.

“Até quando vamos ficar aceitando preconceitos? Onde vamos parar com tanta maldade no coração das pessoas? Uma escola cristã onde o papel principal é fazer as crianças enxergarem que não existe diferença e que devemos amar todos uns aos outros como Jesus amou fazer esse papel ridículo?”, questionou Francielli Rodrigues em uma postagem no Instagram.

Ao MidiaNews, ela explicou que recebeu uma ligação da escola informando que havia ganhado um bolsa de estudos para o pequeno Emanuel Davi Teixeira.

A partir daí, ela foi atrás dos documentos exigidos pela unidade. Alguns deles, inclusive, sendo necessário registro em cartório. Na última sexta-feira (24), contudo, quando tentou efetuar a matrícula foi informada que não seria possível, em razão do comprimento dos cabelos de seu filho.

“Quando fui fazer a matrícula, me deram um termo com aquelas letrinhas miúdas pra assinar. Foi então que resolvi perguntar sobre a questão do cabelo porque já tinha ouvido relatos nesse sentido. O vice-diretor falou comigo e disse ‘aqui tem regras claras: menino tem que usar cabelo de menino’”, relatou Francielli.

A mãe afirmou ter tentado argumentar que seu filho faz trabalhos como ator e modelo, de forma que os cabelos são sua “marca registrada”.

Ainda assim, o diretor da unidade teria sido taxativo no sentido de que só seria efetuada a matrícula caso o aluno cortasse os cabelos.“Não bastasse o preconceito, ele ainda sugeriu que o trabalho que meu filho faz não dará futuro a ele. Ele disse pra mim: ‘Você precisa pesar o que será bom para o futuro de seu filho. Ou essa exposição na televisão ou estudar em uma escola digna”.

Segundo a mãe, ao passo em que ia criticando o corte de cabelo da criança, o diretor da escola ainda passou a falar sobre a Bíblia e religião.

“Eu ainda perguntei a ele se o que ele estava falando não era preconceito. Ele disse que para mim era, mas que pra ele se tratava de regras”.

“Arrasada”

À reportagem, Francielli ainda contou ter ficado sem reação diante do ocorrido e disse que sua única vontade, naquele momento, era chorar. “Sai de lá arrasada. Meu filho já tinha até visitado a escola, estava superfeliz. Até porque ele tem uma coleguinha que também estuda lá. Dei graças a Deus que ele não estava comigo naquele momento, porque foi uma situação muito constrangedora”.

A mãe disse ainda que conversou com o filho sobre o ocorrido e ele disse que não tem vontade de cortar os cabelos. Ela afirmou também que está descartada qualquer possibilidade de o filho estudar na escola em questão.

“Sofremos um preconceito muito grande. Mesmo que eu ganhasse uma bolsa de estudos integral para o resto as vida eu não colocaria meu filho nessa escola”, desabafou.

Ainda segundo Francielli, após fazer a publicação nas redes sociais passou a receber uma série de relatos de alunos e pais de algumas crianças que teriam passado por situações semelhantes na unidade.

Outro Lado