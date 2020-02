Lula será condecorado em Paris e visitará jardim Marielle em tour pela Europa

Sérgio Lima/Poder360

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará a Paris neste sábado (29.mar.2020), onde receberá o título de cidadão honorário da cidade pelas mãos da prefeita, Anne Hidalgo. O petista será acompanhado pela ex-presidente Dilma Rousseff e por Fernando Haddad, candidato derrotado na disputa presidencial de 2018.

A honraria foi concedida a Lula em outubro de 2019 por integrantes do Conselho de Paris devido ao trabalho do brasileiro para a redução de desigualdades sociais no Brasil.

Lula deve, ainda, visitar o Jardim Marielle Franco, inaugurado em setembro de 2019 no 10º distrito da capital francesa, em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro pelo Psol e ativista de direitos humanos, assassinada em março de 2018.

O ex-chefe do Executivo federal também participa na cidade do Festival Lula Livre, no Théâtre du Soleil.

Em 6 de março, Lula chega a Genebra, na Suíça, onde se reúne com integrantes do Conselho Mundial das Igrejas. A organização é formada por 340 igrejas de 120 países.

Ainda na cidade, o petista participa de encontro com sindicalistas. Em Berlim, Lula tem encontro marcado com políticos e líderes sindicais. No dia 9 de março, ainda na capital alemã, participa do Encontro em Defesa da Democracia no Brasil. O ato reunirá representantes dos comitês internacionais da campanha “Lula Livre”.

O político informou à Justiça sobre seu itinerário. Apesar de ele ter deixado a prisão em novembro de 2019, ainda responde a 6 processos e está impedido de se candidatar por ter sido condenado pela 2ª Instância.