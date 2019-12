Lula a líder do MST em jogo de futebol: ‘Não sei se vamos deixar os sem terra ganhar’

Ricardo Stuckert/PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo (22.dez.2019) de partida de futebol entre as equipes “amigos do Lula e Chico Buarque” X “amigos do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra]”.

Na ocasião, o petista brincou com o líder do movimento, João Pedro Stédile: “Eu não sei se a gente vai ter 1 gesto de solidariedade e deixar o time dos sem terra ganhar”.

O jogo terá a presença do cantor Chico Buarque e de líderes do MST. Será na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema (SP), por volta das 12h. Cerca de 4.000 apoiadores de Lula devem assistir a partida da arquibancada do local.

Não é a 1ª vez que o ex-presidente e Chico Buarque entram em campo. Em 2017, participaram de partida que marcou a inauguração do campo Dr. Sócrates, em homenagem ao ex-jogador do Corinthians.

O jogo é transmitido ao vivo pelos canais do MST no Facebook e no Youtube e da Rede TVT

A viúva da vereadora Marielle Franco, Monica Benicio participará da partida pelo time “amigos do MST”. A arquiteta alfinetou o ministro Sergio Moro (Justiça). Disse que “desta vez, teremos 1 juiz imparcial”. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Resultado

O placar final foi de 2 a 1 para o “amigos do Lula e Chico Buarque”. O time do MST abriu o placar no 1º minuto de jogo. O ex-presidente empatou a partida com 1 pênalti pouco mais de 5 minutos depois . Chico Buarque também cobrou pênalti com a hora e 13 minutos de partida e garantiu a vitória.