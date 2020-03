LÍDER DO PROS DECLARA APOIO À MP QUE DESTINA RECURSOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

O deputado federal Acácio Favacho, líder do PROS, declarou apoio total à Medida Provisória 921/20, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 11.287.803,00, para enfrentar uma possível situação de emergência pública causada pelo coronavírus.

Após anunciado pelo governo francês que há cinco casos confirmados do coronavírus (Covid-19), na Guina Francesa, o Estado do Amapá se pronunciou. Acácio, declarou apoio à Medida Provisória 921/20, que abre crédito extraordinário, no valor de R$ 11.287.803,00, em favor do Ministério da Defesa, para enfrentamento de uma possível situação de emergência pública.

“Parabenizo o governo do Amapá que já enviou uma equipe de profissionais de saúde ao município de Oiapoque (670 quilômetros da Capital). Além disso, o governador iniciou o plano de contingência desenvolvido por uma comissão formada por órgãos estaduais, federais e municipais para enfrentamento de uma eventual chegada do vírus ao Amapá”, explica o deputado.

Em reunião presidida pelo governador do Amapá, Waldez Góes, ficou decidido enviar equipes para a fronteira. Participaram da discussão representantes Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Exército, Marinha e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom).

Casos confirmados de coronavírus no Brasil

Já foram confirmados 73 casos da doença no Brasil. Outros 930 casos suspeitos estão sento monitorados atualmente, e, 974 casos descartados. As informações foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

No Brasil, dos 73 casos confirmados de coronavírus, 46 são em São Paulo, 15 no Rio de Janeiro os demais na Bahia, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal.

PREVENÇÃO:

- Lavar as mãos com água e sabão

- Utilizar lenço descartável quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo

- Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas