Líder de esquema em MT, advogado é acusado de ameaçar servidor público

Divulgação

O advogado Anilton Gomes Rodrigues, acusado de liderar um esquema de comercialização de notas frias e sonegação de ICMS, que teria causado um prejuízo de R$ 337,3 milhões aos cofres públicos, teria sido “violento” com um servidor público "que não atendeu os interesses da organização criminosa". A informação consta da decisão que negou a liberdade do advogado – preso em outubro de 2019 durante a deflagração da operação “Fake Paper”, da Polícia Judiciária Civil (PJC) -, proferida pela juíza da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ-MT), Ana Cristina Mendes.

Entre os motivos apontados pela magistrada para manter Anilton Gomes Rodrigues na prisão estão supostos atos “violentos” do advogado. “Os requisitos e fundamentos ensejadores do decreto prisional em face de Anilton Gomes Rodrigues permanecem latentes e contemporâneos [...] na medida em que se evidenciou a prática reiterada de crimes de alta lesividade ao erário, uso de documentos falsos, diversos CPF’s possivelmente fraudados e, ainda, o uso de violência pelo Acusado em face de servidor público que teoricamente não teria atendido aos anseios da Orcrim”, explicou a magistrada.

A magistrada não deu mais detalhes sobre o tipo de “violência” perpetrada pelo advogado. Ana Cristina Mendes também lembrou que Anilton Gomes Rodrigues é apontado nas investigações como o líder da suposta organização criminosa para negar sua saída da prisão. “Segundo consta dos autos, Anilton Gomes Rodrigues é apontado como, suposto líder da Orcrim [organização criminosa], atuando tanto na fase da constituição das ‘empresas-laranja’, as quais são utilizadas pelo grupo criminoso, bem como seria responsável pela elaboração da respectiva defesa administrativa dos clientes adquirentes das notas fiscais fraudulentas, recaindo sobre ele os indícios da mentoria intelectual e operacionalização do esquema”, disse ela.

De acordo com os autos, Anilton Gomes Rodrigues fazia o papel de “advogado, contador e agenciador” de empresas que só existiam no papel, e que estariam por trás da comercialização e emissão de notas fiscais frias. O esquema estaria vigente pelo menos desde o ano de 2016.

“As investigações indicariam que ambas as pessoas jurídicas, Rio Rancho de Produtos do Agronegócio e Mato Grosso Comércio e Serviços, a partir do ano de 2016, demonstraram um exagerado aumento na emissão de notas fiscais, resultando nos anos de 2016 e 2017 a emissão de 5.558 notas fiscais supostamente frias, no valor aproximado de R$ 300.000.000,00. Identificou-se que ambas as empresas, além de possuir a pessoa Anilton Gomes como proprietário, ele também seria responsável pela contabilidade das empresas”.

Apesar de negar o pedido do advogado, a magistrada já concedeu o benefício de cumprir a prisão fora da cadeia aos também acusados Edno Rocha Menezes, Julci Birck, Paulo Cézar Dias de Oliveira, Marcelo Weber Gromann, Jean Carlos de Souza e André Arrias de Souza.

FAKE PAPER

De acordo com informações da PJC, uma organização criminosa seria a responsável pela falsificação de documento público, falsificação de selo ou sinal público e uso de documento falso. A PJC revela que seus integrantes teriam promovido a abertura de empresas de fachada, visando disponibilizar notas fiscais frias para utilização de produtores rurais e empresas nos crimes de sonegação fiscal. Além disso, o esquema possibilitou a prática de crimes não tributários, como fraude a licitação, ou mesmo 'esquentar' mercadorias furtadas ou roubadas.

O delegado da PJC, Sylvio do Vale Ferreira Junior, que presidiu o inquérito, ressalta que a ocorrência de emissão de notas fiscais frias interfere negativamente na base de dados da Sefaz-MT.

“Distorcendo as informações sobre produção econômica do estado e, consequentemente, na composição de índices do Fundo de Participação dos Municípios, e no cálculo do Fundo de Participação dos Estados, causando efeitos devastadores ao estado”, diz trecho do inquérito.

Um levantamento da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) constatou que, juntas, as empresas Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. e Mato Grosso Comércio e Serviços e a B. Da S.. Guimarães Eireli – acusadas de fazer parte do esquema -, emitiram R$ 337.337.930,11 milhões em notas frias, gerando um prejuízo “alarmante” ao Estado.

O delegado que estava à frente da Defaz a época, Anderson da Cruz e Veiga, ressalta que “a operação busca apreender documentos, dispositivos móveis e computadores que possam robustecer ainda mais a investigação e integra mais uma ação da Defaz em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, no combate aos crimes contra a ordem tributária”.

A PJC cumpriu 9 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão nos municípios de Cuiabá, Juína, Tangará da Serra, Sorriso, Campo Novo do Parecis, Barra do Bugres e Canarana.