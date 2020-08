Lélis Fonseca defende Mauro Mendes para manter negócios

O empresário Lélis Fonseca, grande defensor do governador Mauro Mendes (DEM), foi desmascarado após encontrarem no Centro de Triagem da Arena Pantanal equipamentos de álcool em gel produzidos pelo proprietário do restaurante Lélis Peixaria.

Na última semana, Lélis agrediu fiscais da Prefeitura de Cuiabá por ser autuado e gritou aos funcionários "Eu sou Mauro Mendes! Eu sou Mauro Mendes!", alegando que a represália teria ocorrido devido ao seu posicionamento político.

No entanto, a admiração que o empresário admite ter por Mendes não passa de um esquema financeiro, afinal, Lélis já vendeu cerca de 80 equipamentos ao governo do Estado e tem defendido o gestor para garantir seu negócio.