Leitão recebe apoio de prefeitos do PDT, DEM, PV e PSL em MT

O lançamento da candidatura de Nilson Leitão ao senado, que será homologada na convenção do PSDB, dia 12, em Sinop, é mais que um projeto político, é uma causa regional. A avaliação é do próprio Leitão, ao analisar a forte adesão de prefeitos, vereadores, empresários, produtores e líderes de entidades da chamada sociedade civil organizada à sua pré-candidatura.

Nilson Leitão recebeu nesta terça-feira (10) a adesão de mais 12 prefeitos das regiões norte, oeste e Araguaia de vários partidos – inclusive de legendas que lançaram outros candidatos. De acordo com ele, o apelo da representação regional é muito forte e sensibiliza os eleitores do interior.

“Todas as regiões contribuem com o desenvolvimento de Mato Grosso, mas nem todas participam desse desenvolvimento. Somente a minha região, o Nortão, possui mais de 1,2 milhão de habitantes e mais de 750 mil eleitores, e gera cerca de 40% de todas as riquezas produzidas pelo Estado, mas nunca conseguiu eleger um senador. Minha candidatura vai corrigir essa distorção e essa desigualdade regional”, afirma Nilson Leitão.

Ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador e ex-prefeito de Sinop, Leitão afirma, porém, que não pretende excluir nenhuma região da sua campanha nem da sua atuação como senador, depois de eleito.

“Quero ser senador de Mato Grosso por inteiro, mas precisamos dar vez e voz ao interior, especialmente ao Nortão e ao Araguaia, que nunca elegeram um senador em mais de 40 anos da divisão do Estado”, frisou, lembrando também da região da Grande Cáceres, que teve senador pela última vez ainda no Governo Dante de Oliveira.

São esperados na convenção do PSDB em Sinop prefeitos como Terezinha Guedes, do Democratas, de Nova Santa Helena; Rubão, prefeito de Nova Canaã (PDT); Ari Lafin e Francis Maris (ambos do PSDB), de Sorriso e Cáceres, respectivamente, entre outros.

“Passei o dia falando com prefeitos de todas as regiões do Estado, e todos declararam apoio ao nosso projeto, o que me deixa muito feliz e contente, porque isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, disse Leitão.

Também confirmaram presença na convenção os prefeitos Iraldo Ebertz, prefeito de Tapurah, e filiado ao PSL, e Valcir Donato, do PV, também declararam apoio a Leitão nesta terça-feira (10).

Os prefeitos Maurício Souza (Peixoto de Azevedo), Altamir Kuerten (Cláudia), Pedro Ferronato (Ipiranga do Norte), Adalto Zago (Apiacás) e Rafael Pavei (Feliz Natal), todos do PSDB, também se propuseram a coordenar a campanha de Nilson em suas respectivas regiões.

Rosana Martinelli

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PL), declarou no início desta semana apoio a Leitão, alegando a importância e necessidade de um representante do Nortão no Senado Federal. Em seguida, ela defendeu abertamente que Nilson é o político mais preparado para enfrentar a eleição com chances reais de ser eleito.

Rosana também aproveitou para elogiar a trajetória e a liderança dele no Congresso Nacional, quando foi deputado, e disse que mesmo sem mandato, Nilson não perdeu a grande influência que tem em Brasília.