Ladrões invadem a casa da deputada Janaína Riva e ameaçam o marido e os filhos

Bandidos armados com pistola invadiram a casa da deputada estadual Janaina Riva (MDB) e renderam a parlamentar e sua família na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

As informações são de que a família teria percebido a invasão na casa através do vídeomonitoramento, observando também que os dois criminosos estavam em posse de pistola. O marido da deputada, o empresário Diogenes de Abreu Fagundes, relatou a Polícia Militar que os ladrões não tiveram dificuldades para entrar na residência.

Os criminosos agiram com extrema violência e chegaram a apontar arma para a deputada, o filho do senador Wellington Fagundes (PL) e os filhos dela. Consta no boletim de ocorrência que os ladrões permaneceram na casa por aapenas 10 minutos, mas levaram dinheiro em espécie e aparelhos celular modelo Iphone.

A equipe do 10º Batalhão foi acionada e realizou buscas na região, sendo identificado que no mesmo momento do roubo o suspeito Weslei Tiago de Arruda da Silva, de 24 anos, que faz uso de tornozeleira eletrônica estaria no local.

O suspeito foi localizado por meio do sistema de rastreamento do aparelho celular.