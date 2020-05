Laboratório de MS é interditado após exames apresentarem falso positivo para covid-19

Dois novos casos da covid-19 foram confirmados em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. São 2 homens moradores de Três Lagoas, um de 39 anos, em que a forma de contágio está em investigação, e outro de 35 anos, que contraiu a doença ao ter contato com pessoa doente. Os 2 estão em isolamento domiciliar. Com os novos casos, o estado chega a 174 e 10 mortes por conta da doença.