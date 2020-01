Kobe Bryant morre em queda de helicóptero

Segundo as autoridades locais, nove pessoas morreram no acidente - e não cinco, como havia sido informado inicialmente. Oficialmente, as identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

Segundo a imprensa americana, porém, a filha de Kobe, Gianna Bryant, também está entre as vítimas. Acompanhada do pai, a garota de 13 anos, que também jogava basquete, estava a caminho de uma partida.

A lista de vítimas, segundo a imprensa dos EUA, também tem o piloto, por uma colega de time de Gianna e seu reponsável - a mãe ou o pai.

As autoridades informaram que não há sobreviventes e pediram para que as pessoas evitem se aproximar da área onde o helicóptero caiu. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Um dos grandes da história

Kobe Bryant, que se aposentou em 2016, foi um dos grandes jogadores da história da NBA. Em 20 anos de carreira, foi escolhido para o All-Star Game 18 vezes pelo Los Angeles Lakers.

Bryant ganhou cinco títulos de NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010), além de ter sido eleito duas vezes o MVP das finais e uma da Liga. Pelos Lakers, conseguiu a façanha de "aposentar" duas camisas: as números 8 e 24, feito inédito na história da franquia.