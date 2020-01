Kaue Noatto sagra-se campeão por duas vezes em torneio Sul Brasileiro de Tênis

Três tenistas mato-grossenses participaram do Circuito Sul Brasileiro de Verão – 1ª Etapa, realizado de 03 a 06 de janeiro de 2020, no Clube Olímpico, na cidade de Maringá, no Paraná, e todos obtiveram bons resultados. Kaue Noatto faturou dois troféus de campeão, um de simples e um de duplas, e Giovanni Duarte e Lara Bela Frederico avançaram até as semifinais. Todos eles disputaram nas categorias de 16 anos, no masculino e no feminino, respectivamente.

Kaue Noatto, 15 anos, de Cuiabá, está com 100% de aproveitamento neste início de 2020. Foi o primeiro torneio dele no ano e começou com dois pés direitos. Ele abriu como cabeça de chave na simples, depois venceu Lucas Oliveira (Maringá-PR) de virada por 4/6, 6/2 e 6/3 nas quartas de final, em seguida superou Gabriel Perini (Foz do Iguaçu-PR) por 6/2 e 6/3 nas semifinais e, para arrematar, ganhou de Pedro Abdalla (Curitiba-PR) de virada por 2/6, 7/6 e 2/0(des) na final.

Já nas duplas, Kaue Noatto (Cuiabá-MT) e Rafael Sábio (Maringá-PR) venceram Thiago Pirri (Curitiba-PR) e Natan Albertini (Maringá-PR) por dois sets a zero e parciais de 6/0 e 6/1 nas quartas de final, depois superaram Giovanni Duarte (Cuiabá-MT) e Lucas Oliveira (Maringá-PR) por 6/1 e 7/5 nas semifinais, em seguida ganharam de Pedro Abdalla (Curitiba-PR) e João Remígio (Londrina-PR) na final. Um excelente início de temporada para Kaue.

Giovanni Duarte, 14 anos, de Cuiabá, não se saiu mal. Ele começou com vitória sobre Natan Albertini (Maringá-PR) por 6/2 e 6/1 nas oitavas de final de simples, depois venceu Leonardo Cecyn (Curitiba-PR) numa grande virada por 3/6, 6/2 e 6/1 nas quartas de final e sofreu uma derrota para Pedro Abdalla (Curitiba-PR) por 2/6 e 1/6 nas semifinais. E, junto com Lucas Oliveira nas duplas, ficaram de cabeça de chave na primeira rodada e depois perderam para Kaue e Rafael.

Lara Bela Frederico, 15 anos, de Cuiabá, começou como cabeça de chave na simples feminina, depois venceu Ester Piveta (Campo Grande-MS) por 6/1 e 6/4 nas quartas de final e perdeu uma batalha para Marina Adati (Londrina-PR) por dois sets a um e parciais de 1/6, 6/3 e 3/6 nas semifinais. A Marina Adati, que é número 92 do ranking, avançou para a final e perdeu para Larissa Sowek (Ponta Grossa-PR), que é a número 25 do ranking. Lara Bela tem a posição 163.