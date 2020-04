Justiça retira empresa de ação que apura esquema de R$ 44 milhões em MT

Divulgação

A juíza da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular do Tribunal de Justiça (TJ-MT), Célia Regina Vidotti, mandou excluir a AS Brasil Participações de um processo que apura um superfaturamento de R$ 44 milhões na compra de maquinários em Mato Grosso.

De acordo com informações do processo, a NORS Brasil Participações, incorporadora da AS Brasil, questionou numa petição a falta de análise do argumento de ilegitimidade passiva – quando uma pessoa, física ou jurídica, não deveria constar como réu numa ação.

A NORS Brasil Participações argumentou que a AS Brasil era apenas sócia de uma das empresas investigadas na ação – a Auto Sueco Brasil Concessionária de Veículos Ltda -, não tendo participado da licitação supostamente superfaturada. Além de apontar que a participação societária na empresa não é suficiente para denotar a responsabilidade no suposto superfaturamento, a juíza Célia Regina Vidotti também analisou que o Ministério Público do Estado (MP-MT) não detalhou quais seriam as irregularidades perpetradas pela AS Brasil Participações.

“A petição inicial também não narra, em nenhum momento, condutas que poderiam configurar mau uso da pessoa jurídica pelos sócios, por abuso ou fraude, o que permitiria afastar a personalidade jurídica própria e alcançar, de forma objetiva, os seus sócios”, explicou a juíza.

A juíza, então, reconheceu a ilegitimidade passiva da organização, que não deverá retornar valores numa eventual condenação, porém, ainda cabe recurso contra a decisão.

MAQUINÁRIOS

O chamado “Escândalo dos Maquinários” teve repercussão nacional e marcou o fim da segunda gestão do ex-governador Blairo Maggi, em 2010. Com a justificativa de atender o programa “Mato Grosso 100% Equipado”, Maggi formulou uma licitação que previa a aquisição de 721 bens (entre caminhões, retroescavadeiras e outros maquinários pesados), com custo aproximado de R$ 245 milhões aos cofres públicos.

Porém, o então juiz federal Julier Sebastião da Silva, acatou uma ação popular proposta pelo empresário Antônio Sebastião Gaeta, que questionou o contrato de financiamento para compra dos caminhões e máquinas firmado entre o Governo de Mato Grosso e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 241 milhões.

Informações da Auditoria Geral do Estado (AGE-MT, atual CGE-MT), apontaram para um superfaturamento de R$ 44 milhões do negócio em relação aos valores praticados no mercado. Os ex-secretários Geraldo de Vitto (administração), e Vilceu Marchetti (Infraestrutura), foram condenados a devolver os valores, além de serem multados em R$ 10 mil cada um.

Vilceu Marchetti, porém, foi assassinado em julho de 2014 em sua fazenda em Santo Antônio do Leverger (34 km de Cuiabá). Seu caseiro, Anastacio Marafon, confessou o crime mas foi absolvido num julgamento de 2015. A sentença, porém, foi anulada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) em 2016 e o assassino confesso deve ir a novo júri.

As empresas Iveco Latinamerica Ltda, Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, Rodobens Caminhões Cuiabá S. A., e Auto Sueco Brasil Concessionária de Veículos Ltda, Extra Caminhões, também são suspeitas de participarem do esquema e tiveram os bens bloqueados pela Justiça.