Justiça nega tornozeleira eletrônica e juiz aposentado cumprirá restante da pena em presídio

A Justiça negou a substituição do restante da pena no regime aberto por tornozeleira eletrônica ao juiz federal aposentado Jail Benites de Azambuja, condenado a seis anos e 10 dias por falsidade ideológica e denunciação caluniosa. Com a decisão, ele deverá continuar dormindo até junho deste ano no Presídio Militar.

A solicitação foi negada pelo juiz Alexandre Antunes da Silva, da Auditoria Militar. Em despacho publicado na segunda-feira (27), o magistrado destaca que a solicitação não está de acordo com a Portaria 03/2019, da 2ª Vara de Execução Penal. O decreto prevê a concessão da prisão domiciliar a homens e mulheres condenados à pena de até seis meses no regime aberto.

Preso há um ano e sete meses, Azambuja argumentou que tem direito ao benefício porque só falta seis meses para obter o livramento condicional. O Ministério Público Estadual foi contra a concessão de prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira.

“O reeducando foi condenado a 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, logo, não atende o requisito exigido na referida Portaria para que passe a cumprir a pena em regime domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica. Isto posto, ante a ausência do requisito objetivo, indefiro o pedido de prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica”, afirmou Alexandre da Silva.