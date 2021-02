Justiça nega recurso e manda acusados de matar Marielle a júri popular

A 1ª Câmara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) rejeitou recurso das defesas dos acusados de homicídio da vereadora (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes. A decisão foi tomada por unanimidade em sessão realizada por videoconferência nessa 3ª feira (9.fev.2021).

Os advogados dos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz alegaram que não há provas ou evidências suficientes para que seus clientes sejam levados ao tribunal do júri. Já as advogadas das famílias de Mariellle Franco e Anderson Gomes disseram que as provas apresentadas pelo Gaeco (Grupo de Apoio Especializado e Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, e pela Delegacia de Homicídios da capital bastavam para que os acusados fossem levados a júri popular.

“A análise aprofundada das provas técnicas e da prova oral deve ser feita pelo júri popular, mediante ao contraditório e à ampla defesa. Mas, dos elementos expostos até agora, temos indícios suficientes para a pronúncia”, considerou a desembargadora relatora, Katya Monnerat.

A decisão das desembargadoras que integram o colegiado mantém a sentença de pronúncia dos 2 acusados, que deverão responder pelos crimes em júri popular.

Marielle e Anderson foram assassinados no Estácio, bairro da região central do Rio, em 14 de março de 2018. Ronnie e Élcio estão presos desde março de 2019, e a sentença os mantêm em penitenciárias de segurança máxima. A vereadora e seu motorista foram atingidos por tiros de uma submetralhadora por homens em 1 carro que seguia o que eles estavam.

A dupla de ex-policiais militares está na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Ronnie e Élcio respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas.

Ainda não há data para realização do julgamento no tribunal do júri.