Divulgação

A juíza Ana Cristina Silva Mendes, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, indeferiu o pedido para restituir um veículo VW Golf 1.6 Sportline, ano 2009, a M.V.F.S., envolvido em roubo a bancos. Conforme os autos do processo, o veículo foi apreendido durante diligências deflagradas durante a Operação Luxus em maio de 2017. Entretanto, M.V.F.S. argumentou que o carro tem origem lícita e foi adquirido antes da operação.

Em dezembro de 2018, o juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues já havia negado recurso apresentado por M.V.F.S., que argumentou omissão do juízo na devolução do seu carro. Na decisão, o juiz afirmou que até que o caso seja transitado em julgado os bens apreendidos devem ficar disponíveis para a justiça.

Em novo pedido formulada à Justiça, o Ministério Público de Mato Grosso pediu que o requerente apresentasse cópia autenticada do Certificado de Registro de Veículo completa, inclusive com a parte de preenchimento, tendo em vista que a juntada nos autos não é autenticada. Ao analisar os documentos acostados aos autos, o MPMT indeferiu o pedido de restituição do veículo porque a documentação juntada estava incompleta e não foi comprovada a real propriedade do bem, e, além disso, “o referido veículo interessa ao processo”.

Na decisão, a juíza Ana Cristina Silva Mendes disse que verificou nos autos que a documentação juntada está incompleta, e o bem apreendido ainda interessa ao processo, e não pode ser restituído. “Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal, dispõe que as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, escreveu.

“Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição do veículo VW Golf 1.6 Sportline, cor branca, 2009/2009, placa NJA 8033, em consonância com o parecer ministerial às fls. 23, com fundamento no artigo 118 e 120 do CPP”, escreveu a juíza em sua decisão.

OPERAÇÃO LUXUS

A Operação Luxus foi deflagrada pela Polícia Judiciária Civil (PJC), por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), em maio de 2017. Á época, a PJC estimou que o lucro da organização criminosa ultrapassava os R$ 5 milhões. O nome da operação foi baseado na vida de luxo ostentada nas redes sociais pelos envolvidos.

Todos os envolvidos foram acusados de participar do planejamento e execução de assalto a bancos. No total, mais de 10 bancos foram assaltados.

De acordo com as investigações, o grupo fazia levantamento de todos os pontos vulneráveis da agência escolhida. Depois, escolhiam a data, sempre em horários de pouco movimento de pessoas na rua. Os integrantes então quebravam as paredes para invadir a agência escolhida. O alarme e as câmeras eram desligados, o que proporcionava tranquilidade para os assaltantes.

No total, 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público acusadas de integraram a organização criminosa. Em setembro de 2018, sete pessoas foram condenadas a regime semiaberto, quatro a regime fechado e outras quatro foram inocentadas.