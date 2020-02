Justiça nega destinar R$ 28 mil bloqueados de líder de esquema de sonegação em MT

O juiz da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, negou deduzir do bloqueio de bens de Wagner Florêncio Pimentel uma penhora de R$ 28,9 mil com origem numa condenação trabalhista. Ele foi apontado como o líder de uma organização criminosa investigada na operação “Crédito Podre”, que teria causado um prejuízo de R$ 140 milhões na sonegação de ICMS em Mato Grosso. Pimentel foi assassinado em fevereiro de 2019 em Cuiabá.

tar que o bloqueio determinado por este Juízo em relação a todos os Representados atingiu o valor de R$ 586.324,44, dos quais R$ 227.889,93 foram bloqueados nas contas de Wagner. Contudo, o pedido de condenação a título de reparação do dano causado pela infração formulado pelo Ministério Público é de R$ 35.371.240,44. Ou seja, o valor bloqueado por este Juízo não chega a 2% do valor pleiteado a título de reparação na denúncia”, explicou o magistrado.

CRÉDITO PODRE

O inquérito da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz-MT) apontou uma fraude de R$ 140 milhões no recolhimento do ICMS na comercialização de grãos e outras commodities do agronegócio de Mato Grosso.

Os autos foram instaurados no dia 9 de fevereiro de 2017 após informações encaminhadas pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) e que tinham o objetivo de apurar a suposta organização criminosa que, mediante documentos falsos, promovia a sonegação do imposto.

De acordo com as investigações, fariam parte da organização criminosa Wagner Florêncio Pimentel - que também utilizava as alcunhas de Wagner Fernandes Kieling, Wagner Fiorêncio Pimenteli, Wagner Kurtembach, Wagner Van Dorf Bauer e Laércio Laurenti Nalini Júnior -, Almir Cândido de Figueiredo (que também utilizaria os nomes Valdecir Marques e Almir Fernandes Cardoso), além de Kamil Costa de Paula, Keila Catarina de Paula e Alysson de Souza Figueiredo fariam parte do “núcleo duro” da organização criminosa.

Já o núcleo operacional seria formado por Rivaldo Alves da Cunha, Paulo Serafim da Silva, Evandro Teixeira de Rezende e Paulo Pereira da Silva, e eram responsáveis pelas empresas fictícias que faziam parte do esquema, além de operar o sistema de registros na Sefaz-MT.

A fraude também contaria com os “membros auxiliares” – os proprietários das empresas que realmente existem e operam no Estado -, como Diego Jesus da Conceição, Marcelo Medina e Theo Marlon Medina. De acordo com uma denúncia do Ministério Público do Estado (MP-MT), essas empresas seriam as principais beneficiárias do esquema.

Já o quarto e último núcleo, os “membros financeiros e operacionais”, seria composto por Cloves Conceição Silva, Paulo Henrique Alves Ferreira, Jean Carlos Lara, Rinaldo Batista Ferreira Júnior, Rogério Rocha Delmindo e Neusa Lagemann de Campos. Este eram responsáveis pela comercialização de notas fiscais frias no mercado.

Durante a operação foram cumpridos 16 de mandados de prisão preventiva, 34 ordens de busca e apreensão e 9 conduções coercitivas.

Um documento encaminhado à Defaz-MT pela Gerência de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Sefaz-MT apontava estoque de créditos de ICMS de origem duvidosa, principalmente por duas empresas, a Genesis Agrocomercial e Vigor Comércio de Cereais LTDA EPP, com o objetivo de promover a sonegação do imposto.

As empresas de fachadas, constituídas em nome de "laranjas", não tem lastro para eventual execução fiscal e, desta forma, a constituição de crédito tributário, além de provocar "Crédito Podre", que jamais será recuperado pela Fazenda Pública, também valida o crédito inidôneo.

Com o crédito validado, a organização criminosa requeria a expedição do Registro de Utilização de Crédito (RUC), documento que promove a compensação do crédito devido durante a comercialização interestadual, fazendo com que a mercadoria deixe o Estado sem proceder ao recolhimento do tributo. De acordo com a Defaz-MT, o grupo teria movimentado R$ 1 bilhão entre junho de 2016 e julho de 2017. Atualmente, nenhum deles encontra-se na prisão.