Justiça mantém extradição e processo contra Arcanjo

Rogério Florentino Pereira/Olhar Direto

A juíza Ana Cristina Mendes, da Sétima Vara criminal de Cuiabá, manteve decisão que estendeu extradição do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro em processo por peculato, associação e lavagem de dinheiro, caso proveniente da Operação Arca de Noé. A decisão é do dia 14 de fevereiro e foi publicada no Diário de Justiça desta sexta-feira (21).

Processos de Arcanjo que julgam participação em desvios na Assembleia Legislativa estavam suspensos, aguardando extensão da extradição do acusado pelas autoridades Uruguaias. O suposto criminoso foi detido no país vizinho em 2006.



Pelos tratados internacionais, Arcanjo não poderia responder pelos seus crimes caso os processos não fossem autorizados na extradição. A extensão da extradição foi concluída no final de 2018. Porém, a defesa ainda recorre contra a decisão.



Os advogados sustentaram que houve a violação de direito fundamental ao ser deferido a extensão da extradição do acusado sem ter sido oportunizado vista, “desrespeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa”.



Ana Cristina foi clara em sua decisão. “Verifico que os argumentos trazidos nas razões recursais pela defesa, não traz o condão de modificar o entendimento deste Juízo, conforme já decidido”.



O caso



A Operação Arca de Noé investigou vários crimes na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) que teriam sido liderados politicamente pelos ex-deputados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo.



O dinheiro desviado da Casa de Leis por meio de empresas de fachada era posteriormente lavado nas factorings de João Arcanjo Ribeiro.