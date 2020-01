Justiça mantém exclusão de empresa em licitação de R$ 2,4 milhões na AL de MT

O juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Roberto Teixeira Seror, manteve a exclusão de uma empresa numa licitação elaborada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT), no valor de R$ 2,4 milhões. A Oasis Administradora, que participava do certame, é suspeita de formar um grupo econômico com a Luppa Administradora.

Ambas organizações atuam na área de terceirização de serviços. A decisão é de dezembro.

A Oasis Administradora defende no processo que a AL-MT a excluiu do processo licitatório sem nenhum “argumento plausível”. “Aduz, em apertada síntese, que foi excluída do certame referente à Licitação Pública Pregão Presencial nº 013/2019, buscando a nulidade do ato administrativo eivado de ilegalidade, pois a razão que levou a Administração Pública a realizar a sua exclusão não possui fundamento plausível”, diz trecho dos autos.

O juiz, por sua vez, não identificou ilegalidades na exclusão da organização. Na avaliação de Roberto Teixeira Seror, o objetivo da Oasis Administradora é que o Poder Judiciário “adentre” na esfera administrativa de forma “mais favorável aos seus interesses”. “O que pretende a Impetrante é que o Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões do Impetrado, de forma mais favorável aos seus interesses. Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelas autoridades Impetradas que possa amparar a concessão da liminar pretendida. Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris”, asseverou o juiz.

O processo licitatório da AL-MT tem o objetivo de contratar uma empresa que forneça mão de obra para a realização de serviços de copeira, garçom, recepção, auxiliar administrativo, supervisor, zelador e motoristas. O certame foi dividido em dois lotes, ambos vencidos pela DDMIX, no valor de R$ 1,2 milhão cada.