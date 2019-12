Justiça devolve passaportes e coronel absolvido por viajar para o exterior

O juiz Marcos Faleiros, da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar, autorizou a devolução de dois passaportes do coronel PM Ronelson Jorge de Barros, atendendo ao pedido da defesa. No último dia 7 de novembro, Barros foi absolvido no julgamento de militares envolvidos no esquema de interceptações telefônicas ilegais, conhecido como Grampolândia Pantaneira.

No julgamento, conduzido pelo próprio juiz Faleiros, o coronel PM Zaqueu Barbosa foi condenado a 8 anos de prisão e ainda teve sua patente rebaixada para tenente-coronel. Na mesma ocasião, além de Ronelson Barros, também foram absolvidos os coronéis Evandro Lesco e Januário Antônio Edwiges Batista. O cabo Gerson Corrêa recebeu o perdão judicial por ter colaborado nas investigações.

Na mesma decisão, o juiz Marcos Faleiros concedeu vista dos autos formulado pela defesa do coronel Zaqueu Barbosa. “Desta feita, conceda-se nova vista dos autos para apresentação das razões recursais, nos termos do artigo 531 do CPPM”, escreveu o magistrado.

O prazo para a apresentação do recurso é de dez dias. O juiz também deferiu o compartilhamento de provas.

NOVA INVESTIGAÇÃO

Após o julgamento, ainda em novembro, o juiz Marcos Faleiros determinou a abertura de nova investigação contra policiais militares envolvidos no esquema de grampos ilegais e que devem atingir os policiais que já foram julgados, como o coronel Zaqueu Barbosa, e os também coronéis Evandro Lesco e Ronelson Barbosa, o tenente-coronel Januário Antônio Edwiges Batista e o cabo PM Gerson Corrêa Júnior.

Outros PMs citados nas investigações, mas que não foram denunciados, também devem ser investigados, como o coronel e ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, Airton Siqueira Júnior, o major Michel Ferronato e o sargento João Ricardo Soller. O novo procedimento será aberto, pois a primeira denúncia, de 2017 não contemplou alguns policiais militares suspeitos. Além disso, os que foram denunciados não responderam por interceptação telefônica e organização criminosa.

GRAMPOLÂNDIA

O esquema de interceptações telefônicos foi estruturado por um grupo ligado ao ex-governador Pedro Taques, durante a campanha eleitoral de 2014, e vigorou pelo menos até 2015, quando o promotor de Justiça, e ex-secretário de Estado de Segurança Pública, Mauro Zaque, descobriu a fraude, e pediu providências no âmbito administrativo do Governo do Estado, e também pediu uma investigação na Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os grampos ilegais tornaram-se públicos após a veiculação de duas reportagens do Fantástico, no ano de 2017, durante a gestão Pedro Taques. Jornalistas, médicos, advogados, políticos e até uma ex-amante do ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques (primo do ex-governador Pedro Taques), sofreram interceptações telefônicas clandestinas que teriam sido feitas por policiais militares.

Uma das fraudes cometidas é conhecida como “barriga de aluguel”, que consiste no pedido de interceptações telefônicas de pessoas que nada tem a ver com os crimes investigados, em meio a outras pessoas que, de fato, são suspeitas no inquérito, levando a Justiça a erro.

Na época, o coronel PM Zaqueu Barbosa, e o cabo PM Gerson Corrêa, chegaram a ser presos preventivamente.

Já na deflagração da operação “Esdras”, em 27 de setembro de 2017, foram presos a personal trainer Helen Christy Lesco, o ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, além de coronel da PM, Airton Siqueira Junior, o também coronel da PM e ex-Chefe da Casa Militar, Evandro Lesco, o sargento João Ricardo Soler, o ex-secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Rogers Jarbas, além do ex-secretário da Casa Civil, Paulo César Taques.

Na época, todos foram acusados de obstrução à Justiça no inquérito que tramitava no Poder Judiciário Estadual que investigava os grampos. O grupo tentou realizar a gravação de áudio e vídeo do desembargador Orlando Perri, com o objetivo de afastá-lo da ação, utilizando uma farda policial adaptada a esses dispositivos.