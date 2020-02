Juíza aceita denúncia e Silval, Piran e mais 6 se tornam réus

A juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) contra o ex-governador Silval Barbosa, o empresário Valdir Piran e mais seis pessoas por um suposto esquema de desvio de dinheiro no âmbito de dois contratos do antigo Cepromat (Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso) com a empresa Avançar Tecnologia em Softwares.

O esquema, investigado na Operação Quadro Negro, desencadeada no dia 22 de outubro do ano passado pela Delegacia Fazendária, teria dado um desfalque de quase R$ 8 milhões aos cofres do Estado.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (31).

Além de Piran e Silval, também se tornaram réus o ex-presidente do Cepromat Wilson Celso Teixeira, o ex-diretor do Cepromat Djalma Souza Soares, o ex-servidor Edevamilton de Lima Oliveira, o ex-secretário adjunto de Educação Francisvaldo Pereira de Assunção, o ex-secretário da Casa Civil Pedro Nadaf e ainda o empresário Weydson Soares Fonteles, dono da Avançar Tecnologia.

De acordo com a denúncia do MPE, os contratos teriam, em tese, a finalidade de modernização das salas de aulas das escolas públicas do Estado, com a compra e instalação de lousas digitais, bem como os softwares para seu manuseio.

No entanto, segundo o MPE, nenhum dos serviços foi realizado e o dinheiro foi usado pelo ex-governador para quitar uma dívida com Piran, que atua no ramo de factoring.

Em sua decisão, a juíza destacou que a denúncia do MPE demostra a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria dos acusados.

"Razão pela qual recebo a denúncia e determino a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. Não localizados para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362 do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (art. 363, § 1º, CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ)", decidiu.

A denúncia

A denúncia pede que Piran seja condenado por peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e fraude à execução de contrato.

Em relação a Silval, a denúncia é por peculato. Nadaf deve responder por lavagem de dinheiro e fraude à execução de contrato. O MPE entende ainda que Teixeira deve ser condenado por peculato, lavagem de dinheiro e fraude à execução de contrato.

Francisvaldo deve ser julgado por peculato, corrupção passiva e fraude à execução de contrato. Em relação a Djalma e Edevamilton a acusação é de peculato e fraude à execução de contrato.