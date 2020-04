Juiz vê benefícios ilegais e reduz de 90% para 60% desconto no ICMS cervejaria em MT

Divulgação

O juiz João Thiago de França Guerra, a Terceira Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, suspendeu parcialmente os efeitos do acordo firmado entre Estado e Cervejaria Petrópolis que concedia benefício fiscal de 90% com prazo de vigência até 01 de novembro de 2020 para fábrica em Rondonópolis. Com a decisão, o grupo terá um desconto de 60% no pagamento do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

De acordo com a ação impetrada pela cervejaria contra o Estado, em princípio, os benefícios fiscais foram concedidos com o compromisso de que, em contrapartida a empresa faria um investimento de R$ 122,5 milhões com a implantação da fábrica em Rondonópolis. O acordo foi firmado em 2006.

O primeiro termo aditivo foi firmado em 05 de abril de 2010 na gestão do ex-governador Silval Barbosa, que confessou ter recebido propina do grupo, teve como escopo de ampliar a unidade fabril de Rondonópolis com a instalação da linha de envase cerveja em lata e consequente ampliação do incentivo para 90% do ICMS incidentes em todas as operações prorrogando o benefício fiscal até 2020. Ocorreu que, posteriormente, o secretário adjunto de Empreendedorismo e Investimento da Sedec expediu a Notificação 260/2018 na gestão do ex-governador Pedro Taques (sem partido) e, de modo extremamente célere e não respeitando o devido processo legal, determinou a inclusão do julgamento do processo de revisão de benefício fiscal concedido em 2018.

Na época, a empresa apresentou defesa. Entretanto, o processo administrativo da revisão de concessão de benefício fiscal foi aprovado e reduziu o benefício fiscal contratado pelo programa Prodeic de 90% do valor do ICMS incidentes nas operações internas e interestaduais, de toda a produção, para 60%.

Em razão desse reajuste, a cervejaria acionou o Estado, alegando que não foi considerado o investimento no valor R$ 400 milhões feitos no Estado. Em sua decisão no último dia 27, o magistrado entendeu que, diante do que foi constatado nos autos, é possível afirmar que o único benefício fiscal concedido legalmente à parte autora consiste em incentivo de 60% de crédito presumido do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual das efetivamente produzidas no empreendimento industrial da autora, pelo prazo de 10 anos, contados a partir do início das operações previstas no protocolo de intenção.

”Por fim, por qualquer prisma se se observem os fatos, a verdade apurada nos autos é uma só: a parte autora tem se beneficiado de incentivo fiscal concedido de forma irregular e o Estado de Mato Grosso, em procedimento que respeitou o contraditório e ampla defesa, restabeleceu tal incentivo aos limites da parcela concedida dentro da legalidade. Isso é um fato”, concluiu o juiz, em sentença.

A decisão do magistrado deve representar um "refresco" nas conta do Estado. A ceverjaria deve ser acionada para efetuar o pagamento reotrativo dos impostos que deixou de recolher aos cofres públicos.