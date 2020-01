A esposa do empresário e “comendador” Frederico Muller Coutinho pediu a devolução de suas joias apreendidas durante a deflagração da operação “Mantus”, em maio de 2019. Muller seria líder de uma das organizações criminosas que atua no jogo do bicho em Mato Grosso.

O processo não informa que tipos de joias foram apreendidas, nem o valor de mercado delas. Em decisão do dia 3 de dezembro de 2019, o juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, negou a restituição. Ele explicou que os réus da ação não esclareceram a origem “lícita” dos bens.

“Analisando o caso em tela, nota-se que não houve comprovação do requerente que os objetos foram adquiridos de forma lícita, pois, é costumeiro os criminosos utilizarem jóias como meio de ocultar o dinheiro oriundo dos crimes”, explicou o magistrado.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues ensinou que, além da necessidade de elucidar a origem lícita das joias, também é preciso “comprovar a entrada de dinheiro lícito”, utilizado na aquisição dos bens. “Não obstante provar onde o objeto foi obtido, deve-se, também, provar como foi adquirido, com que recursos, ou seja, comprovar a entrada de dinheiro lícito em seu patrimônio e saída para adquirir os bens, por meio de extratos bancários, ou saques que foram realizados e que constituíram os valores”, esclareceu o juiz.

OPERAÇÃO MANTUS

Na manhã do dia 29 de maio de 2019, a Polícia Judiciária Civil (PJC) deflagrou a operação “Mantus”, que prendeu o bicheiro João Arcanjo Ribeiro e outras 31 pessoas em Cuiabá. Em sua residência, os agentes de segurança encontraram R$ 200 mil em dinheiro vivo.

De acordo com as investigações, duas organizações criminosas – que utilizavam, inclusive, práticas de sequestro e tortura contra seus adversários -, atuavam no Jogo do Bicho em Mato Grosso. Uma delas era liderada por João Arcanjo Ribeiro. A outra, tinha como líder o empresário, e também “Comendador”, Frederico Muller Coutinho. Assim como seu concorrente, Coutinho foi preso pelos policiais da PJC que atuam na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

A PJC também informou que, apenas no período de 1 ano, as duas organizações movimentaram em contas bancárias cerca de R$ 20 milhões – excluindo os valores que circularam em dinheiro vivo.

João Arcanjo Ribeiro chegou a ser preso na operação mais foi solto no fim de setembro de 2019. Frederico Muller Coutinho também já se encontra fora da prisão.