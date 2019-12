Juiz nega pedido de Eduardo Cunha para cumprir pena em prisão domiciliar

José Cruz/Agência Brasil

O juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais, negou neste sábado (21.dez.2019) pedido feito por advogados do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha para que ele cumpra o resto da sua pena em prisão domiciliar. A defesa do emedebista alegou que Cunha apresenta quadro de aneurisma cerebral. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A Seap (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro) foi acionada para elaborar 1 laudo médico sobre a saúde do ex-deputado. Depois de receber o documento, o juiz negou o pedido para que Cunha saísse da prisão. O processo corre em segredo de Justiça.

Esta não é a 1ª vez que o ex-presidente da Câmara e 1 dos principais protagonistas no processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT) alega sofrer com aneurisma. Em fevereiro de 2017, dias após a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia (ex-mulher de Lula), Cunha disse ao então juiz Sergio Moro, de Curitiba, que sofria do mesmo mal. Sua defesa chegou a enviar à Justiça Federal exames assinados pelo médico João Pantoja que, naquela ocasião, recomendou “continuada observação e avaliação periódica“.

Cunha preso

O ex-deputado está preso desde outubro de 2016. Foi transferido do Complexo Médico-Penal de Pinhais (PR) para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó (RJ), em maio deste ano. A mudança atendeu a pedido da defesa do emedebista, que tem família no Rio de Janeiro.

Cunha cumpre sentença de 14 anos e 6 meses imposta pela Lava Jato por esquema da compra de campo de petróleo pela Petrobras em Benin, na África. Também já foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão por crimes envolvendo fundos de investimentos controlados pela Caixa Econômica Federal.