Juiz manda penhorar dinheiro, joias e pedras preciosas de Riva

A Justiça determinou a penhora de bens móveis - dinheiro em espécie, joias, pedras preciosas e equipamentos eletrônicos – do ex-deputado estadual José Riva.

Os valores dos bens serão utilizados para pagar uma dívida de R$ 820 mil contraída com o empresário Francisco Carlos Ferres, o “Chico Badotti”, proprietário da Invest Fomento Mercantil.

A decisão assinada pelo juiz Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, da Terceira Vara Cível de Cuiabá, foi publicada na última segunda-feira (28).

O magistrado autorizou, inclusive, caso houver necessidade, que o oficial de Justiça promova o arrombamento de portas e cofres, se não lhe for autorizado o acesso. Ainda que solicite apoio da força policial para o cumprimento da decisão.

No processo, o empresário afirma que emprestou o montante de R$ 820 mil para o ex-deputado em janeiro do ano passado, mas que até agora não recebeu o valor de volta.

Riva, por sua vez, alega que os três cheques que recebeu de Badotti são falsos.

Em outra decisão, também do dia 28, o magistrado acolheu um recurso do ex-deputado e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, com sede em Cuiabá, para verificar a existência ou não de falsificação nos cheques.

Conforme o juiz, o laudo deverá ser entregue no prazo de 30 dias.