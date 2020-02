Juiz: dispositivo que limita atuação do Gaeco é inconstitucional

Tony Ribeiro/Agência F5

O juiz Jorge Tadeu Rodrigues, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, declarou inconstitucionais dispositivos da legislação segundo os quais os promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) só podem atuar em uma ação criminal até o recebimento da denúncia.

A decisão se refere à Lei Complementar Estadual 119/2002, que trata da criação do Gaeco, e da Resolução nº 16/2003, do Conselho de Procuradores de Justiça, que regulamenta os critérios de formação e funcionamento do grupo especial.

A decisão consta na ação derivada da Operação Metástase, que apura desvios de dinheiro na Assembleia Legislativa, deflagrada em 2015.

Na ação, a defesa do réu Mário Márcio da Silva Albuquerque requereu que sejam declarados nulos os atos praticados pelo Gaeco após o recebimento da denúncia. Eles alegam que foi violado o princípio do “promotor natural”.

Para a defesa, os promotores do Gaeco, que ofereceram a denúncia sobre os supostos crimes na Operação Metástase, não deveriam atuar nos os atos decisórios do processo.

“Diante de todo exposto [...] declaro inconstitucional a parte do inciso VII, do art. 4º da Lei Complementar Estadual 119/2002, onde se lê: “acompanhando-a até o seu recebimento”, a parte do inciso VII, do art. 8º, da Resolução nº 16/2003, onde se lê: “acompanhando-a até o seu recebimento”, bem assim, o parágrafo único do art. 8º, da Resolução nº 16/2003, em sua integralidade”, determinou o juiz.

“Por consequência, reconheço a atribuição do Gaeco MT para promover a ação penal pública, junto a esta unidade judiciária, sendo seus membros os promotores naturais a promover as respectivas ações penais, pelo que INDEFIRO o pedido de nulidade formulado pela Defesa de Mário Marcio”, completou em sua decisão.

A determinação, do dia 17 de fevereiro, não é a primeira deliberada pelo juiz sobre o assunto. Em junho do ano passado, no âmbito da Operação Aquiles, o magistrado também havia decidido da mesma maneira.

A magistrada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Mendes, também já declarou em decisões passadas sobre a inconstitucionalidade da legislação.

"A limitação está clara e nem a maior boa vontade do intérprete conseguiria afastar a limitação imposta pela legislação estadual para admitir que o GAECO poderia funcionar além do oferecimento da denúncia", disse o magistrado em decisão.