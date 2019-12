Jovens ostentam dinheiro roubado na casa de Janaina Riva; veja

A Polícia Militar apreendeu celulares que continham imagens dos suspeitos de participarem do assalto à casa da deputada estadual Janaina Riva (MDB) ostentando o dinheiro roubado do local. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

Quatro pessoas foram presas ainda na manhã de hoje pelo 3º Batalhão da PM no Bairro Doutor Fábio, na Capital.

Eles foram identificados como Weslei Tiago de Arruda da Silva, de 24 anos; Edivaldo Manoel Santana de Arruda, de 35 anos; Leidiane Santana de Arruda, de 27 anos; e Mirian Maíra da Silva, de 20 anos.

No entanto, segundo a polícia, apenas os dois homens participaram do roubo dentro da casa. Eles foram reconhecidos pela deputada e o marido Diógenes Fagundes, que acordaram com os bandidos dentro do seu quarto.

Nos celulares dos suspeitos, foram encontradas várias fotos dos maços de dinheiro, que segundo a Polícia Militar foram contabilizados em R$ 42 mil.

Em algumas das fotos, as duas mulheres aparecem rindo e fazendo pose com o dinheiro.

A Polícia não informou se os criminosos compartilharam as imagens nas redes sociais.

Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Capital e autuados por roubo.

Vídeo flagra ação criminosa

A casa da deputada possui câmeras de segurança, que flagraram o momento em que a dupla invadiu o local.

As imagens mostram que os assaltantes não tiveram dificuldade em abrir o portão eletrônico porque possuíam um controle clandestino.

Veja o vídeo:

O roubo

Na madrugada de hoje, dois assaltantes invadiram a casa onde mora a deputada estadual Janaina Riva (MDB) e o marido dela, o empresário Diógenes Fagundes, filho do senador Wellington Fagundes.

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, o roubo à residência do casal ocorreu por volta das 1h15 de hoje, quando eles dormiam.

Segundo Diógenes, eles acordaram já com dois bandidos armados dentro do quarto deles, apontando uma arma e anunciando o assalto.

O BO relata que os bandidos agiam de forma truculenta e agressiva, exigindo dinheiro e joias. Um deles, Weslei Tiago, usava tornozeleira eletrônica, o que facilitou o seu rastreamento.

Eles pegaram uma quantia não informada em dinheiro, além dos celulares das vítimas, fugindo em seguida.

Segundo o marido de Janaina, os assaltantes ficaram na casa por cerca de 10 minutos.

Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada e, por meio de rastreamento da tornozeleira eletrônica de Weslei, descobriram que ele estava próximo ao Trevo do Lagarto, em Várzea Grande. No entanto, pouco tempo depois o objeto foi danificado e ele não foi localizado.

O casal reconheceu o criminoso, por foto, como sendo um dos autores do roubo.