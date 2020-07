Jovem morre afogado em fonte após ser sugado por cano na Espanha

Um adolescente de 16 anos morreu afogado, na tarde desta terça-feira (28), ao entrar numa fonte ornamental em Móstoles, Espanha, informou o La Voz de Galicia. O jovem foi sugado pelas tubagens e ficou debaixo de água até perder a vida.

Um porta-voz do serviço de emergências da Comunidade de Madrid explicou que o acidente ocorreu pelas 17 horas locais, no parque Finca Liana.

A vítima mortal estava tomando banho na fonte, que tem 30 centímetros de profundidade, com um grupo de amigos.

Ele terá ido perto do motor que estava tapado por uma chapa de metal -, dando origem à tragédia. "Para entrar nessa zona é necessário passar por um gênero de túnel submerso e, uma vez no interior de um dos tubos que regula, o circuito sugou o adolescente que ficou submerso", escreve a mesma publicação espanhola.

Os amigos tentaram o salvamento mas, uma vez que não tiveram sucesso, chamaram os serviços de emergência. Estes, no Twitter, confirmaram o óbito. "Rapaz, 16 anos, morre afogado numa fonte ornamental no parque Finca Liana de Mostoles", começam descrevendo o caso, acrescentando que foi "sugado pelos tubos perto do motor da fonte".

"Encontrava-se submerso e teve de ser resgatado pelos Bombeiros. Confirma-se o falecimento", escreveram ainda, compartilhando imagens dos trabalhos no local.