A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) voltou a disparar contra os integrantes da família Bolsonaro, dessa vez fazendo uma comparação que, no mundo politico, pode ser considerada uma grande ofensa.

Joice insinuou que às acusações criminais envolvendo o ex-presidente Lula teriam alguma semelhança com a família do presidente, aparentemente, se referindo ao caso do senador Flávio Bolsonaro.

"Família Lula da Silva investigada: 'A culpa é do amigo'; Família Bolsonaro investigada: 'A culpa é do Witzel'. E têm trouxas, dos dois lados, que acreditam e defendem", escreveu a parlamentar em sua rede social.

Flávio Bolsonaro é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Nesta quarta-feira (18), o Ministério Público do Rio realizou uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ao senador e de seus ex-assessores, entre eles Fabrício Queiroz e parentes da ex-mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Valle, mãe de um dos filhos de Bolsonaro, Jair Renan. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados.

Apesar de algumas mídias noticiarem que o MP acusou Flávio de ter utilizado uma empresa de chocolate de fachada para lavar dinheiro, essa informação é falsa, visto que não há uma denúncia formal contra o senador, mas apenas investigações em curso.

Existe, de fato, a suspeita de que houve o crime de lavagem, mas suspeita não é acusação. Se no decorrer das investigações o MP achar que há indícios suficientes para apresentar uma denúncia, ai sim Flávio Bolsonaro poderá ser formalmente acusado e posteriormente julgado com base nos autos do processo.