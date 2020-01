A vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada Janaina Riva (MDB), que esta afastada das funções por orientação médica, usou as redes sociais nesta terça-feira (28), um dia após completar 31 anos, para informar sobre o luto da família. Em foto ao lado do marido, ela agradeceu às felicitações e disse que busca força em Deus para continuar seguindo em frente, e faz planos para voltar ao trabalho no legislativo.

“Bom dia amigos!! Estou aqui para agradecer!! Agradecer a Deus pelos meus 31 anos de vida. Agradecer a minha família, meus amigos e todos aqueles que torcem por mim! Agradecer aos que lembraram de enviar uma mensagem de felicitação( estou terminando de ler e responder todas) e também a aqueles que são esquecidos como eu, mas que rezam, oram ou mandam suas vibrações positivas.

“Os últimos dias não tem sido fáceis... no sábado descobrimos que infelizmente um de nossos bebês perdeu seu batimento cardíaco. Tenho buscando em Deus força para lutar pela vida do bebê que está no meu ventre. Durante todos esses dias que estive e devo continuar de repouso, faço planos de voltar logo ao meu trabalho e fazer aquilo que mais amo, que é ser útil, conviver com pessoas, viajar e acreditem, mal vejo a hora de estar de volta a tribuna que nos últimos 4 anos, foi meu refúgio nas horas boas e ruins. Vocês são estímulo, cada mensagem é combustível, é alegria e pra mim, de valor incalculável!! Obrigada pela força! E viva a vida!!”