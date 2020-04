Janaina diz ser contra prorrogar mandato de vereadores e prefeitos

Victor Ostetti/MidiaNews

Em meio ao avanço da Covid-19 (novo coronavírus) no País, levantou-se um debate entre os políticos a respeito da possibilidade de adiamento das eleições de outubro. A deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou ser favorável à medida caso a situação se agrave.

A deputada ponderou, contudo, que o adiamento ocorra desde que não sejam prorrogados os mandatos eletivos de prefeitos e vereadores que estão exercendo cargos atualmente.

“Defendo que possam ser adiadas por algumas semanas as eleições, caso não haja condições de se realizarem. Mas sou contra a prorrogação de mandatos sem a devida mudança constitucional”, afirmou Janaina ao MidiaNews.

O debate foi levantado, a princípio, pelo ministro da saúde Henrique Mandetta, que admitiu preocupação com o fato de que interesses eleitorais influenciem nas ações adotadas para a contenção da doença no País.

Defendo que possam ser adiadas por algumas semanas as eleições. Mas sou contra a prorrogação de mandatos

Além disso, a própria realização do pleito poderia trazer risco à população, dada as filas e aglomerações que ocorrem no dia da votação e em outros eventos relativo à disputa eleitoral, como as convenções partidárias.

Pelo calendário estipulado pela Justiça Eleitoral, a campanha deste ano terá início em 16 de agosto.

Em nota divulgada na última semana, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, classificou como “precoce” um debate, neste momento, a respeito do possível adiamento da eleição.

“Quanto ao adiamento das eleições municipais 2020, entendo cuidar-se de debate precoce, não sendo demais repisar que tem como objeto matéria prevista expressamente no texto constitucional e na legislação infraconstitucional”, resumiu.