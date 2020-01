Janaina diz que servidores se desculparam por críticas à sua ausência em votação

A deputada estadual Janaina Riva (MBD) disse que tem recebido pedidos de desculpas e mensagens de força de servidores públicos ao longo dos últimos dias. Na semana passada, ela havia se tornado alvo de críticas por sua ausência nas sessões que votou a primeira etapa da reforma da Previdência.

Ocorre que a parlamentar está de repouso desde dezembro por conta de sangramentos na gravidez de gêmeos.

“Insinuaram, porque não sabiam do que se tratava a licença. A maioria, depois de saber, me pediu desculpa ou mandou mensagem de força. As pessoas têm sido compreensivas. É a primeira vez que tenho que me afastar da Assembleia. As outras vezes fui após os abortos, porque queria ocupar minha cabeça. Não falei publicamente sobre a segunda vez que perdi. Mergulhei no trabalho para superar. Dessa vez, decidimos mudar e fazer repouso total até ter segurança para trabalhar”, afirmou.