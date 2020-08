Internado há 20 dias, policial não resiste ao coronavírus e morre em MT

Divulgação

O policial Luiz Carlos Barbosa, 45 anos, diagnosticado com Covid-19, faleceu na manhã deste sábado (29). Luiz estava internado no hospital Sotrauma Life, em Cuiabá, há cerca de 20 dias, mas não resistiu às complicações da doença.

Luiz Carlos ingressou no Sistema Penitenciário de Mato Grosso no ano 2013 e atualmente era lotado na Penitenciária Central do Estado (PCE). Ele fazia parte do plantão Alfa.

A diretoria do Sindspen (Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário) lamentou a morte do servidor e enviou condolências a família. “Perder um guerreiro é uma dor imensurável. Luiz Carlos é o quinto combatente que perdemos nessa batalha contra a Covid-19, e isso nos causa muita dor. Vamos sempre se lembrar do nosso companheiro Luiz Carlos como um grande amigo e guerreiro que nunca deixou de lutar, e agora voltou à morada eterna”, lamentou a presidente do Sindspen Jacira Maria da Costa.

Luiz Carlos é o segundo servidor público a morrer vítima do coronavírus neste fim de semana. Ontem, o técnico legislativo de nível superior, Marcionei José Curvo, morreu num hospital particular de Várzea Grande.

DADOS DA COVID

De acordo com a Secretaria de Saúde, até este sábado já eram notificados 90.651 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 2.756 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.