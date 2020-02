Inscrições para vestibular da MT Escola de Teatro terminam em 10 de fevereiro

Artistas e estudantes que buscam formação nas artes cênicas em Mato Grosso têm oportunidade de ingressar na MT Escola de Teatro, que está com inscrições abertas até 10 de fevereiro para o vestibular do curso Tecnologia em Teatro, credenciado pela Universidade de Mato Grosso (Unemat).

O vestibular oferece 50 vagas gratuitas para o curso presencial, com ênfase nas áreas de atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia e produção cultural. Ao final do curso, o estudante recebe o certificado de tecnólogo.

Maior projeto de artes cênicas de Mato Grosso, a MT Escola de Teatro tem três anos e formou duas turmas com 100 artistas, que hoje atuam tanto no Estado quanto fora daqui, nas áreas de teatro, cinema, televisão e docência.

Vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a escola é gerida em parceria com a Unemat, a Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap) e a Associação Cultural Cena Onze.

As inscrições para o vestibular são feitas online, pelo site da Unemat e o valor é de R$ 60. A MT Escola de Teatro funciona no Cine Teatro Cuiabá e as aulas começarão em 06 de março.

Processo seletivo para professores

A MT Escola de Teatro divulgou nesta semana o resultado do processo seletivo para preenchimento de 13 vagas para docentes convidados, que irão atuar em sala de aula ou em experimentos cênicos dos estudantes.

Destinadas a profissionais de Mato Grosso, com nível superior e/ou pós-graduação em Artes Cênicas ou áreas correlatas, para participar foi necessário comprovar experiência de cinco anos, nas seguintes áreas: Atuação, Direção e Dramaturgia; Cenografia, Figurino, Iluminação e Sonoplastia; e Produção. O processo seletivo foi feito por análise de currículo.

Confira a lista de aprovados: Airton Lacerda, Augusto Krebs, Bruna Ferreira, Carol Araújo, Carolina Argenta, Daniela Leite, Douglas Peron, Einsten Halking, Everton Brito, Fernanda Gandes, Heloise Godoy, Jane Klitski, Juan Vieira, Jucelina Ferreira, Juliana Capilé Rivera, Karina Figueiredo, Katiuska Tereza Salgado, Leoanardo Brandão, Manoel Vieira, Priscila Lima Freitas, Silvana Cordova, Tatiana Horevitch e Tereza Helena.

Serviço

A MT Escola de Teatro funciona no mesmo espaço do Cine Teatro Cuiabá, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 247, Centro de Cuiabá. Telefone: (65) 2129-3848. Site: http://mtescoladeteatro.org.br

Para mais informações sobre o vestibular, clique aqui.