Inscrições para Edital de Literatura terminam nesta sexta-feira (10)

Terminam nesta sexta-feira (10.01) as inscrições para o Edital Estevão de Mendonça de Literatura Mato-grossense. Ao todo, serão premiadas 30 obras, sendo 15 trabalhos de literatura nas categorias prosa, poesia, juvenil, infantil e revelação, e mais 15 projetos de fomento à leitura nas modalidades contador de história, mediador de leitura, formação de mediadores e oficina literária. O investimento da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) é de R$ 600 mil.

Para a inscrição, escritores, produtores culturais e artistas deverão enviar os documentos exigidos no edital via correio ou protocolar diretamente na sede da Secel, em Cuiabá. Todos as informações referentes ao edital estão publicadas e disponíveis no site www.cultura.mt.gov.br/editais.

Vale lembrar que o prazo de inscrições já foi prorrogado uma vez, a pedido dos gestores municipais, para que os proponentes do interior tivessem mais tempo de finalização dos projetos e esclarecer dúvidas quanto ao edital. Além disso, com a mudança do cronograma de inscrições, foi permitido aos proponentes já inscritos que resgatassem o processo para aprimoramento.

O edital prevê a descentralização dos recursos, de modo que 60% das propostas premiadas deverão ser de escritores, artistas e produtores de municípios do interior do Estado. Os outros 40% serão distribuídos entre os municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger).

O resultado final será divulgado em 06 de março de 2020.

Serviço:

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) está localizada na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), 510, bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP: 78043-300. O horário de funcionamento do protocolo é das 8h às 12h – 14h às 18h. Para mais informações sobre o edital: (65) 3613-9240/9230