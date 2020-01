Inscrições para 50ª Corrida de Reis começam nesta segunda (13)

Divulgação

As inscrições para a tradicional Corrida de Reis começam nesta segunda-feira (13) e serão feitas em horários diferentes. O atleta que deseja participar do percurso de 10 quilômetros deverá se cadastrar das 13h às 14h59, sendo o período das 15h às 17h reservado para aqueles que desejam correr 6 quilômetros. O cadastro para os mirins será a partir das 13h. Para participar, basta acessar o site da Secretaria de Esporte e Lazer.

A 50ª edição da corrida é o primeiro grande evento esportivo gratuito no calendário de comemorações do aniversário de 60 anos de Brasília e, neste ano, volta a ser realizada em janeiro e no período noturno. A largada para os 16 mil participantes será no dia 25, às 19h, em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha.

Outra novidade desta edição é a possibilidade de troca de titularidade do atleta inscrito, que pode ser feita entre os dias 14 e 19. Na corrida de 6 quilômetros, os participantes retornarão na altura da Rodoviária do Plano Piloto. Na de 10 quilômetros, os corredores passarão pelo terminal e voltarão perto da Alameda dos Estados, na Esplanada dos Ministérios.

Pessoas com deficiência

Para atender ao pedidos dos atletas e tornar a competição mais justa de acordo com o grau de necessidade de cada um foram efetuadas subdivisões para as categorias cadeirante e andante. Os cadeirantes serão divididos entre racing wheelchair (cadeira triciclo, especial para corrida) e handcycle (bicicleta adaptada pedalada com as mãos). Já os andantes estão classificados entre deficientes visuais, deficientes intelectuais, mobilidade superior reduzida, mobilidade inferior reduzida.

Kits

A camiseta, o número de identificação do corredor e o chip eletrônico – que cronometra o tempo e a colocação – serão entregues entre os dias 23 e 25, no Mané Garrincha. Para retirar o kit, é obrigatória a entrega de 4 quilos de alimento não-perecível. A doação será repassada para o Banco de Alimentos da Ceasa, responsável pela distribuição às instituições parceiras.

Premiação

Os cinco melhores colocados no geral masculino e feminino na prova de 10 quilômetros ganharão troféus, assim como os três primeiros corredores com deficiência, por tipo de classificação. Medalhões especiais também serão dados aos três vencedores de cada faixa etária entre homens e mulheres.

Já no percurso de 6 quilômetros, os cinco melhores colocados masculino e feminino receberão medalhões, além dos primeiros atletas com deficiência por tipo de classificação.

Corrida mirim

A corrida mirim ocorrerá no mesmo dia da dos adultos, a partir das 16h, no Mané Garrincha, envolvendo até mil crianças entre 4 e 14 anos. Os percursos variam entre 25 e 300 metros, em baterias divididas de acordo com a faixa etária. No dia do evento serão sorteadas bicicletas.

* Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer