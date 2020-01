Índia e Filipinas confirmam primeiros casos de coronavírus; ao menos 19 países têm casos da doença

Casos em todas as províncias chinesas

O número de mortos pelo novo coronavírus aumenta na China à medida que a doença avança por todas as regiões do país. Nesta quinta foi confirmado o primeiro caso no Tibete, até então a única região na China livre da doença.

A maior parte dos novos casos e das mortes foi registrada na província de Hubei, cuja a capital é Wuhan. Só na cidade, a Comissão Nacional de Saúde detectou 356 novos casos e confirmou a morte de mais 25 vítimas da doença.

Mulher usa máscara de proteção contra o coronavírus no saguão de entrada da estação de trem de Pequim em 24 de janeiro — Foto: Nicolas Asfouri/AFP

Mais de 9 milhões de pessoas ainda estão em Wuhan, cidade que é o epicentro do surto da doença e está isolada há uma semana pelas autoridades chinesas como medida para tentar conter a expansão do vírus para o restante do país.

No Japão, o Ministério da Saúde confirmou que três dos mais de 200 cidadãos retirados de Wuhan foram diagnosticados com o novo coronavírus. Com isso, chegam a 10 o número de casos confirmados em território japonês. Um 2º voo, trazendo mais japoneses da China, pousou em Tóquio nesta quinta.

Reunião da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai realizar uma nova reunião do seu comitê nesta quinta para analisar se será declarada situação de emergência global para o novo coronavírus, segundo o diretor-executivo do programa de emergências, Michael Ryan.