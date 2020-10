Inauguração da nova sede dá início à virada na educação

Redação

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, entregou na manhã desta quarta-feira (30.09) a nova sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Com investimentos na ordem de R$ 7,8 milhões, o novo prédio passou por reparos e adequações, recebeu mobiliários e equipamentos novos, garantindo a melhoria do ambiente de trabalho dos 650 profissionais da educação que atuam na sede.

Mauro Mendes destacou que, por décadas, os profissionais da educação estiveram em um ambiente de trabalho com espaços inadequados e sem planejamento, assim como ainda acontece com vários prédios da administração pública estadual. Porém, algumas delas já estão passando por reformas e adequações.

“Estamos oportunizando que as nossas secretarias e órgãos possam criar um ambiente de trabalho motivador, estimulante e capaz de inspirar as pessoas, pois elas passam oito horas por dia, e as vezes até mais que isso, dentro desses espaços. Um ambiente correto, planejado, que motiva e que inspira pode fazer com que qualquer profissional produza muito mais que 30%”.

O governador destacou ainda que, assim como o prédio da Seduc, centenas de escolas em todo o estado também estão passando por melhorias na infraestrutura. São R$ 150 milhões investidos na infraestrutura, segundo Mauro Mendes, isso é apenas parte de tudo o que ainda está por vir na educação de Mato Grosso.

“No próximo ano teremos o maior investimento da história da educação pública desse estado. Vamos destinar R$ 550 milhões para investir exclusivamente na educação de Mato Grosso. Vamos continuar fazendo obras, mas o grande objetivo é focar no pedagógico e garantir a melhoria do ensino lá na ponta”, destacou.

A nova sede da Seduc passou a funcionar no antigo prédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), também no Centro Político Administrativo. O espaço passou por reparos e adequações, incluindo hidráulica, elétrica, revestimento, impermeabilização, readequação das divisões de ambiente e pintura. Em uma área total de 10.918 metros quadrados, as melhorias incluem ainda troca de mobiliários, equipamentos e climatização.

A secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, ressaltou que esse é um momento único para todos e a entrega da nova sede da Seduc representa o novo modelo de gestão a ser adotado em Mato Grosso, ou seja, aquele que respeita o servidor público e oferece melhores condições de trabalho.

“É uma honra estarmos reunidos aqui hoje para entregarmos a nova sede da Seduc à sociedade e aos profissionais da educação. Aqui teremos um ambiente propício para o processo de trabalho de todos os profissionais da educação, mais digno, com conforto e dando a garantia de que tenham um espaço apropriado e adequado para o fazer pedagógico”.

A gestora da pasta da Educação lembrou que a Seduc passou por muitos desafios e momentos difíceis nos dois últimos anos, como a greve dos professores em 2019, a pandemia do coronavírus este ano e uma crise financeira. Mas, que essa entrega representa o início da grande virada na educação de Mato Grosso. “Temos como meta principal a evasão zero e a gestão dez e vamos buscar a excelência na educação”, observou.

O deputado estadual, Wilson Santos, destacou que em sua concepção apenas duas coisas transformam o ser-humano, Deus e a Educação. “Só é possível crescer se tivermos a oportunidade de educação. Hoje, praticamente universalizamos o acesso à educação, o desafio agora é a qualidade, pois educação faz a diferença e Mato Grosso merece esses investimentos”.

Os profissionais da educação, também comemoraram o novo espaço da Seduc. “Hoje trabalhei chorando, não de tristeza e sim de alegria, porque quando ia a reuniões em outros órgãos ou secretarias sempre saia triste de lá, porque via lugares bonitos e a nossa a Seduc tão feinha. Isso tudo ficará gravado em meu coração e jamais esquecerei esse momento”, disse a técnica da Seduc Tânia Maciel.

O assessor pedagógico de Várgea Grande, José Carlos Cunha, ressaltou que a nova sede da Seduc realmente é o início para a virada na educação do Estado. “Nós assessores estamos muito felizes com essas melhorias e vamos trabalhar juntos para elevar os nossos índices educacionais. Daqui por diante vamos lutar ainda mais para que Mato Grosso se projete como a melhor educação do país, formando grandes cidadãos e profissionais através do estudo”.