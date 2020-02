Impostos em alta fazem Reinaldo arrecadar R$ 712 milhões de Fundersul

Em tempos de alta de impostos promovidos pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em Mato Grosso do Sul, os cofres do Governo registraram durante o ano passado a entrada de R$ 712,7 milhões referentes apenas à cobrança do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado), imposto que taxa a produção agropecuária e de combustíveis no Estado.

O valor é 17,2% maior do arrecadado em 2018 – R$ 589,9 milhões. Ou seja, de um ano para outro, o Governo do Estado aumentou em R$ 122.800.798,84 a quantia que entrou em seus cofres através da cobrança do imposto que alimenta o Fundersul.

Além da receita, a gestão Reinaldo também subiu o saldo em conta corrente referente ao Fundo. Se em 2018 o valor estava na casa dos R$ 36,4 milhões, em 2019 o Governo fechou o ano com R$ 95.888.032,75 parados na conta. O balanço já foi aprovado pelo conselho responsável por tal e enviado para aprovação da Assembleia Legislativa na quarta-feira (5).

Do total de R$ 712,7 milhões arrecadados, R$ 176,9 milhões (25%) foi destinado ao municípios – ato contestado pelos produtores rurais, que cobram o uso dos recursos efetivamente na melhoria do sistema rodoviário, ao invés de obras em áreas urbanas.

Já outras R$ 481.840.538,92 foram destinados para custear despesas na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), conforme o balanço enviado à Assembleia Legislativa. Outros R$ 15.880.453,92 foram transferidos para o Tesouro Estadual.