Idosa com cem anos vence a Covid-19

Redação

Uma senhora, com cem anos, venceu à Covid-19 e teve alta do Hospital de Referência a Covid, em Cuiabá, nesta sexta-feira (21).

Clarice Cardoso do Espírito Santo ficou dez dias internada, sendo sete dias recebendo cuidados na UTI e os demais até a alta na enfermaria.

A saída nesta sexta-feira, 21, foi cercada de alegria de todos que cuidaram de dona Clarice. Eles comemoraram batendo palmas para a idosa no corredor do hospital. A filha e o neto fizeram questão de acompanhar, pois afinal, é uma comemoração em dose dupla.

Após 17 dias de internação, o genro também foi curado. Ele também recebeu os cuidados pela equipe do Hospital de Referência. “É só Deus pra explicar. Só tenho o que agradecer. Duas graças alcançadas”, disse Rinalda do Espírito Santo.

O neto Guilherme, 32 anos , deixou uma mensagem a todos aqueles que ainda insistem em desacreditar a doença e as medidas de biossegurança para evitar o contágio. Temos que tomar muito cuidado . O coronavírus não é brincadeira . Não posso esquecer também do apoio da equipe do Hospital. O nosso muito obrigado!”, pontuou .

Emocionada, a assistente social Cledia Silva ressaltou que situações como essa proporcionam forças para continuar trabalhado.

“Dona Clarice é um verdadeiro exemplo de superação”, comentou, emocionada, a assistente social que acompanhou de perto o tratamento.

Além da alta da dona Clarice , outras duas pacientes também venceram o Covid -19. Uma de 75 anos e a outra de 57, ambas de Cuiabá.

Atualmente, 65 pacientes estão internados na unidade hospitalar.