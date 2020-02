Hong Kong anuncia quarentena de 14 dias para quem chegar da China continental

O governo de Hong Kong vai impor uma quarentena de 14 dias para quem chegar da China continental por causa da epidemia do novo coronavírus, conhecido por 2019-nCoV. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5) pela administradora do território semiautônomo, Carrie Lam.

Hong Kong tem 21 casos confirmados de infecção pelo vírus, sendo que três pessoas não chegaram a viajar para a China, o que sugere que houve transmissão local.

A principal companhia aérea de Hong Kong, a Cathay Pacific, pediu a seus 27 mil funcionários que tirem três semanas de licença não remunerada para evitar a propagação do novo coronavírus.

Mais de 24 mil casos da doença foram confirmados em vários países. Na terça-feira (4), subiu para 492 o número de mortes. Dessas mortes, 491 ocorreram na China (incluindo uma em Hong Kong ) e uma nas Filipinas , a primeira fora do país onde surgiu o surto.

No Brasil, foram registrados 13 casos suspeitos: no Rio de Janeiro (1), São Paulo (6), Rio Grande do Sul (4) e Santa Catarina (2).