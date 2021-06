Homem é espancado após ser confundido com Lázaro Barbosa

Divulgação

Um homem chamado de Brendo foi espancado, na última terça-feira (22), próximo ao autódromo de Campo Grande - às margens da BR-262 - por sua semelhança com o serial killer Lázaro Barbosa. Segundo seu depoimento ao Corpo de Bombeiros - que realizou seu resgate - a vítima ficou mais de três horas solicitando socorro, sem sucesso. As informações são da Campo Grande News.



Ao ser questionado, Brendo apresentou documentos aos policiais e informou pontos de Campo Grande onde esteve nos últimos dias, o que descarta qualquer possibilidade de Brendo ser Lázaro - mesmo com a aparência similar.

Segundo o rapaz, ele foi sequestrado próximo ao bairro Tiradentes por quatro pessoas encapuzadas. Ao entrar no carro, foram direto para as proximidades do autódromo - local onde foi espancado com pedaços de pau.

Após o ataque, Brendo solicitou socorro de transeuntes na rodovia e ninguém parou para ajudá-lo. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate da vítima e o encaminhou à Santa Casa. Segundo a Polícia Militar, o homem possui histórico criminal por roubo.