Grupo de pastor Everaldo usou laranja, depósitos fracionados, offshore e imóveis para lavar dinheiro, diz MPF

Pastor Everaldo foi citado na delação premiada do ex-secretário de saúde, Edmar Santos, por conta da influência dele no Palácio Guanabara. O ex-secretário foi preso por corrupção. Segundo a delação, era o pastor Everaldo quem mandava na Saúde.

De acordo com documento que acompanha as diligências autorizadas pelo STJ, Everaldo seria líder de um dos grupos que compõem uma "sofisticada organização criminosa" que tem "o objetivo comum de desviar recursos públicos e realizar a lavagem de capitais, dentre outros crimes".

O MPF afirma que o político comanda o segundo braço da organização "como se proprietário fosse, alguns setores da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, principalmente sobre as contratações e orçamentos da Cedae, Detran e da pasta da saúde do Estado do Rio de Janeiro".