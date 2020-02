Grupo de oposição deve lançar Abílio ou Wellaton para prefeitura de Cuiabá

Divulgação

Após assumir a presidência do diretório municipal do PSC, o vereador Abílio Brunini admitiu que o grupo de oposição já afunilou em torno de dois nomes para a disputa à prefeitura de Cuiabá. A decisão deve ficar em torno dele ou de Felipe Wellaton (PV), que já informou que não irá disputar a reeleição na Câmara.



“Estamos verificando qual melhor nome, Felipe ou eu. Nosso projeto é agregar mais pessoas e ter um projeto real para Cuiabá, não está em torno de um nome, mas de um ideal que estamos construindo juntos”, afirmou em entrevista na manhã desta quinta-feira (27) na Câmara de Cuiabá.



Abílio informou ainda que tem conversado com os vereadores de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) para formar um projeto com várias siglas como o Cidadania, partido para o qual Wellaton deve migrar na janela partidária, PSL com o deputado Ulysses Moraes, DC, que tem o deputado Elizeu Nascimento na liderança, além dos parlamentares da Câmara como Diego Guimarães (PP), Dilemário Alencar (Pros), Wilson Kero Kero (Podemos) e Lilo Pinheiro (PRP).



Na liderança do PSC, Abílio disse que o partido está em fase de aumentar número de filiados e decidiu ainda que a chapa para o Legislativo será formada por 50% de mulheres e não receberá recursos do fundo eleitoral. Outra ação que irá implantar é que todos os candidatos a vereador do partido terão que passar por uma capacitação para que possa fazer um mandato de qualidade.



O vereador sargento Joelson ficou na vice-presidência e Abílio assumiu também a liderança da sigla na Câmara de Cuiabá.