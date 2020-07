Grande Cuiabá registra 8 óbitos por covid-19

Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande registram nas últimas 24h, oito mortes decorrente do novo coronavírus (Covid-19), sendo sete óbitos na Capital e um em VG. Os dados constam no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado e Saúde (SES-MT) desta quarta-feira (08).



Do total de vítimas, cinco eram do sexo feminino e três do masculino. Três delas não pertenciam ao grupo de risco e tinham idade entre 37, 58 e 91 anos.



Segundo boletim, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria em Mato Groso é de 53,4% e estão disponíveis atualmente 364. Já os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) possui uma lotação de 97,1% e apenas sete a disposição.



Algumas unidades de saúde, como por exemplo, Hospital Estadual Santa Casa e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC) não possuem leitos de UTI adulto disponíveis, atingindo o índice de 100% de ocupação em ambos.



Dados oficiais

Até ontem, o Estado contabilizou 24.804 casos confirmados da Covid-19, 921 óbitos decorrente da doença e 1.305 novas confirmações nas últimas 24h.



Na Capital há 5681 casos do novo coronavírus e 278 mortes causadas pela enfermidade.



Classificação de risco

Dos 141 municípios, 29 foram classificados com risco muito alto de contaminação, sendo estes, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Matupá, Sinop, Querência, Vila Bela da Santíssima Trindade, Poxoréu, Sapezal, Chapada do Guimarães, Claudia, Campo Novo do Parecis, Marcelândia, Rosário Oeste, Mirassol do Oeste, Poconé, Alto Garças, Água Boa, Pedra Petra, Colíder.