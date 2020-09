Governo rescinde com empresa e vai contratar profissionais para UTI

Redação

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, rescindiu um dos contratos com a empresa Organização Goiana de Terapia Intensiva (OGTI), para o funcionamento de 10 leitos de UTI do Hospital Regional de Sinop. A equipe técnica da secretaria já trabalha na contratação de profissionais para a retomada do funcionamento desses leitos.

Ao todo, a unidade de saúde conta com 29 leitos de UTIs exclusivos para tratar pacientes com coronavírus. Após a rescisão do contrato, 19 leitos estão em pleno funcionamento.

Desses 19 leitos, 9 são administrados pela própria unidade de saúde e 10 ainda estão sob a administração da empresa Organização Goiana de Terapia Intensiva (OGTI), por meio de outro contrato.

O secretário Gilberto Figueiredo afirmou que a equipe da SES trabalha na transição da gestão das UTIs, com foco na melhoria dos serviços prestados pela unidade regional.

“O nosso objetivo é garantir o melhor atendimento que a população de Sinop e região merece. Além da rescisão, estamos apurando as denúncias de supostas irregularidades na gestão privada desses leitos e tomando todas as cautelas possíveis para que o funcionamento das UTIs não seja prejudicado, porque ainda estamos em plena pandemia”, destacou o secretário.

Próximos passos

A secretaria deve lançar nos próximos dias um edital para a contratação de empresa para a administração dos leitos. Além dos profissionais, é necessária toda uma estrutura, que vai desde equipamentos, medicamentos a suporte técnico para o funcionamento das unidades de terapia intensiva. Esse trabalho está sendo todo conduzido pela secretaria.

“Estamos debruçados para solucionar essa situação. O governo tem atuado para fazer a saúde funcionar. Estamos reformando e modernizando o Hospital Regional de Sinop e a qualidade do atendimento precisa e deve ser mantida”, destacou.