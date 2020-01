O Governo do Estado ignorou o meio ambiente na concessão da licença para a construção do segundo porto em Porto Murtinho, a 460 quilômetros da Capital, e o empreendimento pode ser suspenso pela Justiça. Os ministérios públicos Estadual e Federal ingressaram com ação civil pública e pedem a paralisação da obra de R$ 56 milhões por falta de EIA-Rima (Estudo de Impacto Ambiental).

Não é a primeira vez que a promotoria recorre à Justiça por falhas no licenciamento ambiental do Imbasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). O MPE conseguiu liminar para suspender o desmatamento de grandes áreas no Pantanal. Só a retirada de 20,5 mil hectares de vegetação natural da Fazenda Santa Mônica, investigada na Operação Vostok, acabou autorizado pelo Tribunal de Justiça. A segunda é a Fazenda Santa Glória, que teve o desmatamento de 11 mil hectares suspensos até hoje pelo Poder Judiciário.

Agora, o promotor William Marra Silva Júnior e o procurador da República, Pedro Paulo Grubits ingressaram com ação porque o Imasul dispensou EIA-Rima para a construção do porto pela Itahum Export Comércio de Cerais, fundada em novembro de 2010 em Dourados e com capital social de R$ 604,5 mil.

Apesar do patrimônio social modesto, a empresa pretende investir R$ 56 milhões no porto, conforme entrevista do sócio, Peter Feter, ao G1 em julho do ano passado. A expectativa é exportar grãos e importar fertilizantes. No início, o projeto prevê 200 caminhões por dia e o transporte de 9.120 toneladas.