Governo Federal é parte do problema e fará parte da solução

Christiano Antonucci/Secom MT

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou ainda não ter uma previsão sobre o destino das obras do Veículo Leve sobre Trihos (VLT). Em conversa com a imprensa, nesta semana, disse que o Executivo ainda faz um estudo e não tem nada descartado ou confirmado.

A declaração ocorre uma semana após o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, dizer que não falaria sobre a obra porque o caso estava judicializado e alvo da delação do ex-governador Silval Barbosa.

Já Mendes disse que pretende tomar uma decisão o mais breve possível sobre o projeto, que já custou mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos e está parado desde 2014.

“Tivemos alguns problemas internos, tivemos contratação de novo relatório, estudo de origem e destino. Estamos dialogando com o Governo Federal, porque fazem parte do problema e farão parte da solução”, afirmou.

“Não tem nada descartado e nada confirmado sobre o VLT. Os estudos estão em andamento e o mais breve possível tomaremos uma decisão dialogando com muita gente”, acrescentou.

Mendes afirmou que a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, também atrasou o andamento do processo. Atualmente, um grupo de trabalho em Brasília, formado por membros do Governo do Estado e do Governo Federal, tentam definir o futuro da obra.

Uma consultoria independente chegou a ser contratada para estudar a viabilidade da obra, mas os resultados não foram divulgados.

Não ficou parado nesse período. O Governo tocou uma série de ações. Tenho tido conversas com Ministério

O governador pediu desculpa por não ter tomado uma decisão ainda no primeiro ano de seu mandato, como prometido durante sua campanha eleitoral.

“Não ficou parado nesse período. O Governo tocou uma série de ações. Tenho tido conversas com Ministério. E vamos agora voltar para que as próximas semanas, nos próximos meses, tenhamos todos os elementos técnicos e financeiros para tomar uma decisão que preserve o interesse público”, disse.

“Vamos dizer se vamos decidir pela proposta A ou B, o porquê dela, quanto custaria cada uma e qual o impacto disso, porque fazemos as coisas com muita precisão e acima de tudo com técnica”, completou.

O VLT

Orçada em R$ 1,47 bilhão, a obra do VLT foi iniciada em agosto de 2012 e deveria ter sido entregue em junho de 2014, antes mesmo do início dos jogos da Copa do Mundo em Cuiabá.

Entretanto, os sucessivos atrasos levaram a gestão de Silval Barbosa a fazer um aditivo prevendo o término para 31 de dezembro do mesmo ano. Porém, as obras foram paralisadas antes deste prazo, já que o Estado não realizou os pagamentos solicitados pelo consórcio.

Na Gestão Pedro Taques, diversos desdobramentos ocorreram, como a deflagração da Operação Descarrilho, com base na delação de Silval. A obra continua inacabada desde então.